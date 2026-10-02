Meerut News: गांधी आश्रम में चरखा कताई यज्ञ का समापन
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 06:19 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 06:19 PM IST
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मेरठ। महात्मा गांधी और लाल बहादुर की जयंती पर क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में आयोजित अखंड चरखा कताई यज्ञ का समापन हुआ। आश्रम परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्धाटन मुख्य अतिथि नगर मजिस्टे्रट पंकज दीक्षित ने किया। कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक संजीव रॉय, राष्ट्रपति पदक से अलंकृत सरबजीत सिंह कपूर, सचिव पृथ्वी सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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