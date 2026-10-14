Meerut News: प्राथमिक विद्यालय के गेट के सामने रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप, एसडीएम से शिकायत

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सरधना। दबथुवा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर तीन के गेट के सामने रास्ते के मोड़ पर चबूतरा और कमरा बनाए जाने से अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अतिक्रमण हटवाने और रास्ते को सुचारु कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आपसी रंजिश की आशंका जताते हुए अपना नाम गोपनीय रखने का अनुरोध किया है।एसडीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि प्राथमिक विद्यालय के गेट के सामने पहले खाली जगह थी। इसी स्थान पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता था। इस दौरान बच्चे भी वहां एकत्र होते थे। आरोप है कि अब वहां चबूतरा और कमरा बना दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अतिक्रमण के कारण रास्ते के मोड़ पर पर्याप्त जगह नहीं बची है और रास्ता संकरा होकर गली जैसा रह गया है।शिकायतकर्ता ने ग्राम समाज की भूमि और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और संबंधित लेखपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसडीएम से मौके का निरीक्षण कराकर मामले की जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने राजस्व टीम को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।