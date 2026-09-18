Meerut News: कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:15 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:15 PM IST
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मेरठ। बिजली बंबा बाईपास स्थित ग्रैंड डे कॉलोनी से होटल पैरामाउंट तक 21 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बीना गुप्ता, सविता, दिव्या, मीनू, कनिका और इशिका सहित महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। कथा के मुख्य यजमान चंचल कुमार गुप्ता रहे।
कथा के प्रथम दिन वृंदावन से आए कथा व्यास कैलाश चंद शर्मा ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का महात्म्य बताया। उन्होंने धुंधकारी प्रसंग के साथ कुंती और भीष्म की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विजय कुमार गुप्ता, अजय कुमार, संजय, अशोक गोयल आदि रहे। संवाद
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कथा के प्रथम दिन वृंदावन से आए कथा व्यास कैलाश चंद शर्मा ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का महात्म्य बताया। उन्होंने धुंधकारी प्रसंग के साथ कुंती और भीष्म की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विजय कुमार गुप्ता, अजय कुमार, संजय, अशोक गोयल आदि रहे। संवाद
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