Meerut News: कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ

विज्ञापन



कथा के प्रथम दिन वृंदावन से आए कथा व्यास कैलाश चंद शर्मा ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का महात्म्य बताया। उन्होंने धुंधकारी प्रसंग के साथ कुंती और भीष्म की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान विजय कुमार गुप्ता, अजय कुमार, संजय, अशोक गोयल आदि रहे। संवाद

विज्ञापन

मेरठ। बिजली बंबा बाईपास स्थित ग्रैंड डे कॉलोनी से होटल पैरामाउंट तक 21 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बीना गुप्ता, सविता, दिव्या, मीनू, कनिका और इशिका सहित महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। कथा के मुख्य यजमान चंचल कुमार गुप्ता रहे।