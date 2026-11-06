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Meerut News: दिवाली पर चला स्वच्छता अभियान, धार्मिक स्थलों की भी होगी सफाई

Fri, 06 Nov 2026 07:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:43 PM IST
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Cleanliness drive launched for Diwali; religious sites will also be cleaned.
कस्बे में सफाई के बाद चुने से बाजार का संकेतक बनाते नगर पंचायत कर्मी स्रोत संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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हस्तिनापुर। दिवाली के मद्देनजर कस्बे में नगर पंचायत ने स्वच्छता और जनसुविधाओं के लिए विशेष अभियान चलाया है। त्योहारों के दौरान बाजार और प्रमुख मार्गों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां तेज हो गई हैं। चेयरपर्सन सुधा खटीक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार को नगर पंचायत कर्मचारियों ने कस्बे में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने बाजार और प्रमुख मार्गों पर सफाई की। सफाई के बाद चूने और मिट्टी से संकेतक व पट्टियां बनाई गई। नगर पंचायत बाजार को साफ-सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास कर रही है। चेयरपर्सन सुधा खटीक ने बताया कि अगले पांच दिनों तक हजारों लोगों का आवागमन होगा। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर सफाई बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा।
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सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिवाली पर कस्बे के धार्मिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। त्योहारों के दौरान और उनके समाप्त होने के बाद भी सफाई व्यवस्था जारी रहेगी। नगर पंचायत का लक्ष्य है कि लोगों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर जनसुविधाएं मिलें।
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