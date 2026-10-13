Meerut News: मऊखास में दो पक्षों में झगड़ा, तनाव बना

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संवाद न्यूज एजेंसीमुंडाली। थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव मऊखास में मामूली कहासुनी के बाद गांव का माहौल खराब करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला दो अलग-अलग सांप्रदायों से जुड़ा था, जिससे गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार देर रात की है। दिन में गांव के शोभित, अश्वनी, शोएब और आसिफ के बीच एक नाई की दुकान पर बाल कटाने को लेकर विवाद हुआ था। उस समय प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा दिया था।आरोप है कि देर रात फिर से दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट हुई। वे एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी देकर उत्पाद मचा रहे थे। सूचना मिलने पर सीओ किठौर विश्व ज्योति राय और मऊखास चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।पुलिस ने मौके से शोभित, अश्वनी, शोएब, आसिफ, मुर्सलीन, इंतजार, खालिद और दिलशाद को पकड़ा। जांच में सामने आया कि इनमें से कई आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। सीओ किठौर ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।