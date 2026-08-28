Meerut News: भूनी टोल प्लाजा पर चला चेकिंग अभियान

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संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। शामली जनपद में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या और रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शुक्रवार को एसपी देहात अभिजीत कुमार ने भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। शामली की ओर से मेरठ में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच की गई।एसपी देहात ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले चारपहिया समेत अन्य वाहनों की जांच कराई। खासतौर पर गैर जनपदीय नंबर वाले वाहनों पर पुलिस की नजर रही। वाहनों में सवार लोगों से पूछताछ करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की गई। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों पर पुलिस का स्टीकर लगा मिला या अंदर पुलिस की टोपी रखी मिली, उनकी भी गंभीरता से जांच की गई। एसपी देहात ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि केवल पुलिस का स्टीकर लगा होने या पुलिस से संबंधित सामान वाहन में मिलने पर किसी को जांच से छूट न दी जाए। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।वहीं, निरीक्षण के दौरान एसपी देहात ने डायल-112 और टोल प्लाजा पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी जांची। ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने निर्देश दिए कि मेरठ में प्रवेश करने वाले गैर जनपदीय वाहनों की गंभीरता से जांच की जाए।