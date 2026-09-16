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Meerut News: दिगंबर पंचायती मंदिर सदर में घोटाला करने के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Wed, 16 Sep 2026 11:21 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:21 PM IST
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Chargesheet filed against the accused in the Digambar Panchayati Mandir Sadar scam.
- मंदिर के साधारण सदस्य और ऋषभ एकेडमी के सचिव संजय जैन ने दर्ज कराई थी 2025 में प्राथमिकी
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- साइबर थाना पुलिस कर रही थी पूरे मामले की जांच, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। दिगंबर जैन पंचायती मंदिर दुर्गाबाड़ी सदर बाजार में घोटाले के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी में नौ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। जिसमें पूर्व पार्षद अनिल जैन का नाम भी शामिल है।
सदर निवासी संजय जैन ऋषभ एकेडमी में सचिव पद पर कार्यरत है। संजय जैन ने 7 मई 2025 को सदर बाजार थाने में मृदुल जैन, सुनील जैन, अनिल जैन उर्फ बंटी, विजय जैन, रंजीत जैन, दिनेश कुमार जैन, पूर्व पार्षद अनिल जैन और सुशील जैन चावल वाले और डा. संजय जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संजय जैन ने आरोप लगाया था कि दिगंबर पंचायती मंदिर दुर्गाबाड़ी में सौ करोड़ से अधिक रुपया, चढ़ावा सोना चांदी सामान का घोटाला किया गया। इतना ही नहीं फर्जी चुनाव के दस्तावेज भी तैयार किए गए।
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इस मामले की जांच पहले सदर बाजार पुलिस कर रही थी लेकिन बाद में इस मामले की जांच तत्कालीन एसएसपी डा. विपिन ताडा ने साइबर थाने को सौंप दी थी। इस मामले में आरोपियों से सेटिंग के खेल का आरोप भी लगा था। जिसके बाद शिकायत मिलने पर निवर्तमान एसएसपी अविनाश पांडेय ने जांच साइबर थाना में तैनात इंस्पेक्टर राम अवतार को जांच सौपी। विवेचना में सभी आरोपी को पुलिस ने दोषी माना है।
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एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि इस मामले में मृदुल जैन, सुनील जैन, अनिल जैन उर्फ बंटी और विजय जैन, रंजीत जैन, दिनेश कुमार जैन, अनिल जैन पूर्व पार्षद, सुशील जैन चावल वाले और डा. संजय जैन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। एसपी सिटी ने बताया कि जानकारी मिली है कि कुछ आरोपियों ने इस मामले में जमानत कोर्ट से ले ली है। जिन्होंने जमानत नहीं ली है, उनके यहां दबिश देकर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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