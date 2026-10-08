Meerut News: सड़क पर निराश्रित पशुओं की भिड़ंत से मची अफरातफरी

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना।तहसील रोड पर बृहस्पतिवार को दो निराश्रित पशु अचानक सड़क पर आपस में भिड़ गए। करीब 15 मिनट तक दोनों पशु सड़क पर एक-दूसरे से संघर्ष करते रहे। इस दौरान मार्ग पर यातायात थम गया और दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। संघर्ष के दौरान एक मोटरसाइकिल भी उनकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई।सड़क पर पशुओं के बीच संघर्ष देखकर राहगीर और वाहन चालक बचने के लिए इधर-उधर हट गए। कुछ समय तक वाहन चालकों को मार्ग से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद दोनों पशु सड़क से हटे, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर के तहसील रोड समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में निराश्रित पशु घूमते रहते हैं। कई बार इनके अचानक सड़क पर आने और आपस में भिड़ने से वाहन चालकों के लिए स्थिति खतरनाक हो जाती है। लोगों ने नगर क्षेत्र में अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं को पकड़ने और उन्हें गोशाला भेजने की मांग की है।एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। निराश्रित पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजने के लिए अभियान चलाया जाएगा।