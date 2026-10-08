फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Chaos ensues following a clash between stray animals on the road.

Meerut News: सड़क पर निराश्रित पशुओं की भिड़ंत से मची अफरातफरी

Thu, 08 Oct 2026 09:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:31 PM IST
विज्ञापन
Chaos ensues following a clash between stray animals on the road.
- करीब 15 मिनट तक यातायात रहा प्रभावित, चपेट में आने से बाइक क्षतिग्रस्त
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना।
तहसील रोड पर बृहस्पतिवार को दो निराश्रित पशु अचानक सड़क पर आपस में भिड़ गए। करीब 15 मिनट तक दोनों पशु सड़क पर एक-दूसरे से संघर्ष करते रहे। इस दौरान मार्ग पर यातायात थम गया और दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। संघर्ष के दौरान एक मोटरसाइकिल भी उनकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई।

सड़क पर पशुओं के बीच संघर्ष देखकर राहगीर और वाहन चालक बचने के लिए इधर-उधर हट गए। कुछ समय तक वाहन चालकों को मार्ग से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद दोनों पशु सड़क से हटे, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर के तहसील रोड समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में निराश्रित पशु घूमते रहते हैं। कई बार इनके अचानक सड़क पर आने और आपस में भिड़ने से वाहन चालकों के लिए स्थिति खतरनाक हो जाती है। लोगों ने नगर क्षेत्र में अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं को पकड़ने और उन्हें गोशाला भेजने की मांग की है।
विज्ञापन

एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। निराश्रित पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed