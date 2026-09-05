Meerut News: भगवान की शरण प्राप्ति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप प्रभावी

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मोदीपुरम में जुटे मेरठ के विभिन्न केंद्रों के भक्त, हरिनाम संकीर्तन से गूंजा परिसरमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की 130वीं व्यास पूजा शनिवार को इस्कॉन मोदीपुरम सुपरटेक में हर्षोल्लास एवं श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न इस्कॉन केंद्रों से बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे।इस अवसर पर भक्तों ने कहा कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के माध्यम से ही लोगों को जीवात्मा, प्रकृति, भगवान तथा मानव जीवन के उद्देश्य को समझने का मार्ग मिला।रूपवान प्रभु कहा कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपनाकर मनुष्य अपने शाश्वत स्वरूप को समझ सकता है। भगवत धाम की ओर अग्रसर हो सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रूपवान प्रभु, नवीन गौर प्रभु, सच्ची चंद्रगौर प्रभु, चारु गोविंद प्रभु, द्वारकावासी प्रभु, कपिल मुनि भगवान, आनंद चरण दास, रसिक बिहारी रहे।