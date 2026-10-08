फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   CCSU won the title of volleyball competition

Meerut News: सीसीएसयू ने वॉलीबाल प्रतियोगिता का खिताब जीता

Thu, 08 Oct 2026 07:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:29 PM IST
विज्ञापन
CCSU won the title of volleyball competition
- फाइनल में एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद को 2-1 से हराया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) की टीम ने इंटर कॉलेज वॉलीबाल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। अनूपशहर में हुई प्रतियोगिता में 19 महाविद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबले में सीसीएसयू ने एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद को 2-1 से शिकस्त देकर जीत हासिल की।
फाइनल में एमएमएच कॉलेज ने शुरुआत में दबाव बनाया और पहला सेट 25-17 से जीत लिया। इसके बाद सीसीएसयू के खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 25-19 से अपने नाम किया। तीसरे निर्णायक सेट में सीसीएसयू ने बेहतरीन तालमेल, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए 15-11 से जीत दर्ज की। इससे पहले टीम ने सेमीफाइनल में एनसीपीई के खिलाफ जीत हासिल की थी।
विज्ञापन

कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने विजेता टीम को बधाई दी। उन्होंने टीम मैनेजर डॉ. ओमपाल सिंह सहित प्रशिक्षकों और सभी खिलाड़ियों को विशेष रूप से बधाई दी। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed