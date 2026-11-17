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मेरठ। सीसीएसयू में भौतिकी विषय से पीएचडी करने के लिए इंटरव्यू (साक्षात्कार) की तारीख जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, उनका इंटरव्यू 23 नवंबर को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय कैंपस के भौतिकी विभाग में होगा।कुलसचिव के निर्देशानुसार, इंटरव्यू के समय सभी उम्मीदवारों को अपने पढ़ाई के सभी ओरिजिनल दस्तावेज (असली कागजात) और उनकी सेल्फ अटेस्टेड (स्वप्रमाणित) फोटो कॉपी साथ लानी होगी। इसके साथ ही आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र लाना जरूरी है। यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और नेट या जेआरएफ का प्रमाण पत्र भी साथ लाना होगा।इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने शोध (रिसर्च) के विषय पर 500 शब्दों का एक लेख लिखकर लाना होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और पार्ट टाइम पीएचडी वालों को उससे जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। विश्वविद्यालय ने साफ कहा है कि जो उम्मीदवार तय तारीख और समय पर इंटरव्यू में नहीं पहुंचेंगे, उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय के शोध नियम-2022 के तहत होगी और योग्य उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है।विवि ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय पर साक्षात्कार में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश-2022 के प्रावधानों के अनुसार होगी।