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सीसीएसयू : ओडीएल पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी

Thu, 17 Sep 2026 05:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:00 PM IST
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CCSU: Deadline extended for filling out ODL course exam forms.
- अब 22 तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में होंगे ओडीएल की परीक्षाएं
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सीसीएसयू ने ओडीएल (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एक और मौका दिया है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 22 सितंबर 2026 कर दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया चार सितंबर से शुरू की गई थी।
ओडीएल पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के एमबीए, एमसीए, बीबीए, एमकॉम, एमए समाजशास्त्र, एमए अर्थशास्त्र, एमए राजनीति विज्ञान, एमए शिक्षा और एमए अंग्रेजी के छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।वहीं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में बीबीए, एमबीए, एमसीए और एमबीएएचए के छात्र फॉर्म भर सकते हैं।
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विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि ओडीएल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएंगी। छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरते समय अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा। विश्वविद्यालय ने संबंधित छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
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