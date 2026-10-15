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सीसीएसयू : एलएलएम में पहली मेरिट से प्रवेश शुरू

Thu, 15 Oct 2026 07:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:02 PM IST
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CCSU: Admissions for LLM begin based on the first merit list
आज प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर पोर्टल पर कन्फर्म करना होगा दाखिला
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एलएलएम पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता सूची जारी करने की घोषणा की है। सूची 14 अक्टूबर की शाम को प्रकाशित हो चुकी है।
इस आधार पर विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों व संस्थानों में 17 अक्टूबर को प्रवेश लिए जाएंगे। संबंधित संस्थानों को 17 अक्टूबर तक सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों के दाखिले विश्वविद्यालय पोर्टल पर कन्फर्म करने होंगे। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को अपनी लॉगइन आईडी से पंजीकरण फॉर्म और ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा। इसके साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति और मूल प्रमाण पत्र लेकर आवंटित महाविद्यालय या संस्थान में पहुंचना होगा।
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ओपन मेरिट में मिलेगा दूसरा मौका
विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय के अनुसार, प्रथम वरीयता सूची में महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय परिसर आवंटित होने के बावजूद प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा प्रवेश का अवसर ओपन मेरिट के माध्यम से ही मिलेगा।
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