Meerut News: मकान से नकदी और जेवर चोरी

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गांव पसवाड़ा निवासी समरीन पत्नी असलम बृहस्पतिवार की रात अपने बच्चों के साथ घर के आंगन में सोई हुई थी। पीड़िता का पति असलम ट्रक चालक है। और वह घर से बाहर गया हुआ था। रात में चोर मुख्य दरवाजा को फांदकर घर में घुसे और कमरे में रखी सेफ का ताला तोड़कर एक जोड़ी सोने के कुंडल, चांदी का गले का सेट, हस्त फूल, पाजेब व 10 हजार की नकदी चोरी कर फरार हो गए।शुक्रवार सुबह पीड़िता की आंख खुली तो घर में चोरी की जानकारी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।