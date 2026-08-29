Meerut News: संशोधित खबर -कार ने भैंसा बुग्गी में मारी टक्कर, तीन महिलाएं घायल वैगनर ने भैंसा बुग्गी में मारी टक्कर, तीन महिलाएं घायल

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बहसूमा। मुख्य मार्ग स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने शनिवार शाम तेज गति से पीछे से आ रही वैगनआर कार ने भैंसा बुग्गी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुग्गी पर सवार तीन महिलाएं बबीता, हरपाली और संतोष घायल हो गईं। टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को कस्बे के समीप स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उनका उपचार चल रहा है। हरपाली की हालत गंभीर बनी हुई है।जानकारी के अनुसार, झुनझुनी निवासी सतेंद्र भैंसा बुग्गी लेकर बहसूमा से वापस गांव जा रहे थे। बुग्गी में तीन महिलाएं भी सवार थीं। शनिवार शाम एचपी पेट्रोल पंप के सामने पीछे से तेज गति से आई कार ने बुग्गी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बुग्गी क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार महिलाएं सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। हादसे के बाद चालक कार लेकर भाग गया।सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि भैंसा बुग्गी संचालक झुनझुनी निवासी सतेंद्र की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।