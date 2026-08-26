Meerut News: खेल विवि में प्रवेश को लेकर अभ्यर्थियों ने दी शारीरिक परीक्षा

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फोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। बुधवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए 20 युवाओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया।मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की ओर से बीपीईएस, बीएससी (योग), एमएससी (योग) व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसमें सभी पाठ्यक्रमों में कुल 421 आवेदन आए। इसमें सबसे अधिक आवेदन बीपीईएस कोर्स के लिए 300 आवेदन आए, जबकि इस कोर्स में मात्र 50 सीट पर प्रवेश लिया जाना है। इसके अलावा सभी पाठ्यक्रम में पंजीकरण की संख्या कम ही रही। कई पाठ्यक्रम ऐसे रहे जिसमें एक या दो आवेदन ही आए। अब पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए शरीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। इसमें 94 युवाओं ने पंजीकरण किया। इसमें से 55 ने मंगलवार को परीक्षा दी और बाकी बचे युवाओं ने बुधवार को परीक्षा में भाग लिया। इस दौरान 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक, थ्रो बोल आदि इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अब विवि प्रशासन की ओर से शारीरिक परीक्षा पूरी कर ली गई है।उम्मीद है कि 30 अगस्त तक सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। पर पीजी डिप्लोमा कोर्स में कुश्ती प्रशिक्षक के लिए 21, एथलेटिक के लिए 34, कबड्डी के लिए 15, योगा लिए 5, बैडमिंटन के लिए 19 ने पंजीकरण कराया था। खेल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुनील कुमार झा ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षणों को सुचारू, व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया गया है। जल्द ही इसकी मेरिट जारी की जाएगी।