फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Call for unity among BJP workers

Meerut News: भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान

Sat, 24 Oct 2026 07:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sat, 24 Oct 2026 07:40 PM IST
विज्ञापन
Call for unity among BJP workers
भूनी में दीपावली मिलन समारोह में भाजपा नेताओं ने किया चुनावी मंथन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी गांव में शनिवार को भाजपा नेता एवं जिला पंचायत के पूर्व चेयरमैन चौधरी मनिंदर पाल सिंह की ओर से दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए चौधरी मनिंदर पाल सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
विज्ञापन

पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने सिवालखास विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आपसी तालमेल बनाए रखने और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने पार्टी के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। समारोह की अध्यक्षता कुंवरपाल सिंह ने की, जबकि संचालन चेयरमैन लोकेन्द्र कुमार ने किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष आदेश कसाना, मदनपाल छबड़िया, अनिल दबथुवा, रमेश पूनिया, प्रदीप प्रधान और रामकुमार त्यागी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed