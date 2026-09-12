Meerut News: सांत्वना देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री

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मोदीपुरम। कंकरखेड़ा स्थित डिफेंस कॉलोनी में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद चौधरी के पिता विजयपाल सिंह के निधन पर शनिवार को उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इससे पहले भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर सहित संगठन के कई नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की थी। संवाद