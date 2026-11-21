सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रहा निर्माण

कमिश्नर आवास चौराहे से सर्किट हाउस तक सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना में सड़क के साथ नाला और डिवाइडर भी बनाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य को निर्धारित चौड़ाई के अनुसार पूरा कराने के लिए रास्ते में आ रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं।



नगर निगम की टीम इस मार्ग पर निर्माण कार्य में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है। अधिकारियों का प्रयास है कि सड़क, नाला और डिवाइडर का काम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके।



निर्माण में बाधा हटाने के लिए अभियान

सहायक नगर आयुक्त तनुजा निगम ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। योजना में सड़क, नाला और डिवाइडर का निर्माण होना है। जहां भी निर्माण कार्य में अतिक्रमण बाधा बन रहा है, उसे हटाकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है।



डीआईजी रेंज कार्यालय के अगले हिस्से पर हुई कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है। नगर निगम के अनुसार, सड़क की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर निर्धारित चौड़ाई में निर्माण कार्य पूरा कराने की दिशा में कार्रवाई जारी है।