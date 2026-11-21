मेरठ: डीआईजी कार्यालय के अगले हिस्से पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया अतिक्रमण
मेरठ में कमिश्नर आवास चौराहे से सर्किट हाउस तक सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाया। डीआईजी रेंज कार्यालय के अगले हिस्से पर बुलडोजर चलाकर रास्ता साफ कराया गया।
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मेरठ में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई की। सीएम ग्रिड योजना के तहत कमिश्नर आवास चौराहे से सर्किट हाउस तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसी मार्ग पर डीआईजी रेंज कार्यालय के अगले हिस्से पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया। सड़क की जमीन पर बने इस हिस्से को हटाकर निर्माण कार्य के लिए रास्ता साफ कराया गया।
डीआईजी कार्यालय के अगले हिस्से पर कार्रवाई
नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत डीआईजी रेंज कार्यालय के सामने की ओर बने हिस्से को हटाया। बताया गया कि यह हिस्सा सड़क की निर्धारित जमीन पर बना हुआ था। इसके कारण सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के काम में बाधा आ रही थी। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से सड़क की जमीन पर बने हिस्से को हटाया गया।
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सीएम ग्रिड योजना के तहत हो रहा निर्माण
कमिश्नर आवास चौराहे से सर्किट हाउस तक सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना में सड़क के साथ नाला और डिवाइडर भी बनाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य को निर्धारित चौड़ाई के अनुसार पूरा कराने के लिए रास्ते में आ रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं।
नगर निगम की टीम इस मार्ग पर निर्माण कार्य में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है। अधिकारियों का प्रयास है कि सड़क, नाला और डिवाइडर का काम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके।
निर्माण में बाधा हटाने के लिए अभियान
सहायक नगर आयुक्त तनुजा निगम ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। योजना में सड़क, नाला और डिवाइडर का निर्माण होना है। जहां भी निर्माण कार्य में अतिक्रमण बाधा बन रहा है, उसे हटाकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है।
डीआईजी रेंज कार्यालय के अगले हिस्से पर हुई कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है। नगर निगम के अनुसार, सड़क की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर निर्धारित चौड़ाई में निर्माण कार्य पूरा कराने की दिशा में कार्रवाई जारी है।