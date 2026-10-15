फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Boiler worship for the upcoming crushing season at Rohta Sugar Mill

Meerut News: रोहटा शुगर मिल में आगामी पेराई सत्र हेतु बॉयलर पूजन

Thu, 15 Oct 2026 05:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:56 PM IST
विज्ञापन
Boiler worship for the upcoming crushing season at Rohta Sugar Mill
रोहटा। किनौनी स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल में बुधवार को आगामी पेराई सत्र की तैयारियों के लिए बॉयलर पूजन किया गया। पंडित दिनेशमणि त्रिपाठी ने वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजन संपन्न कराया। इस दौरान मिल की व्यवस्थाओं और पेराई सत्र की तैयारियों को लेकर पूजा-अर्चना की गई। पूजन के बाद उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रसाद वितरित किया गया। कर्मचारियों को संस्थान के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी से कार्य करने का संकल्प भी दिलाया गया। मिल आगामी सत्र के लिए तकनीकी और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर यूनिट हेड केपी सिंह, महाप्रबंधक मानव संसाधन पंकज पंवार, महाप्रबंधक तकनीकी परमानंद चौहान और महाप्रबंधक गन्ना जयवीर सिंह उपस्थित रहे। इनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed