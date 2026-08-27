Meerut News: सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव

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जानीखुर्द। राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर सुभारती यूनिवर्सिटी के गेट नंबर चार के पास बृहस्पतिवार को जानी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे करीब 40 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक के चेहरे पर हल्की चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव की शिनाख्त न होने पर पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुभारती यूनिवर्सिटी के गेट नंबर चार के पास से गुजर रहे राहगीरों को सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। मृतक केवल गुलाबी रंग की टी-शर्ट और अंडरवियर पहने हुए था। राहगीरों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची जानी थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि शव की शिनाख्त कराने के लिए आसपास के इलाकों और नजदीकी पुलिस स्टेशनों को हुलिए के आधार पर सूचना भेज दी गई है। घटना की जांच की जा रही है। मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।