Meerut News: ब्लू ईगल ने ब्लैक पैंथर को 5 रन से हराया
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:54 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को ब्लू ईगल और ब्लैक पैंथर टीम के बीच मैच हुआ। इसमें ब्लू ईगल की टीम ने पांच रन से मैच जीता।
ब्लू ईगल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। इसमें रोहित कौशिक ने शानदार 125 रन की शतकीय पारी खेली। इसके लिए उन्होंने 43 गेंद का सामना किया और 9 चौके और 12 छक्के लगाए। इसके अलावा हनी काजला ने 31 व मनीष ने 17 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में पवन ने दो व अभिराज ने एक विकेट लिया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्लैक पैंथर की टीम ने 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए और पांच रन से मैच हार गई। टीम की ओर से विश्वेंदर काजला ने 41 गेंद में 68 रन की पारी खेली। इसमें उन्होंने आठ चौके और तीन छक्के लगाए। इसके साथ ही मोहित ने 34, अभिराज ने 33, सूरज ने 24 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में दिनेश ने दो, रोहित ने एक विकेट लिया। रोहित कौशिका को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर कोच दीपक सिद्धू ने उन्हे सम्मानित किया।
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मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को ब्लू ईगल और ब्लैक पैंथर टीम के बीच मैच हुआ। इसमें ब्लू ईगल की टीम ने पांच रन से मैच जीता।
ब्लू ईगल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। इसमें रोहित कौशिक ने शानदार 125 रन की शतकीय पारी खेली। इसके लिए उन्होंने 43 गेंद का सामना किया और 9 चौके और 12 छक्के लगाए। इसके अलावा हनी काजला ने 31 व मनीष ने 17 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में पवन ने दो व अभिराज ने एक विकेट लिया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्लैक पैंथर की टीम ने 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए और पांच रन से मैच हार गई। टीम की ओर से विश्वेंदर काजला ने 41 गेंद में 68 रन की पारी खेली। इसमें उन्होंने आठ चौके और तीन छक्के लगाए। इसके साथ ही मोहित ने 34, अभिराज ने 33, सूरज ने 24 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में दिनेश ने दो, रोहित ने एक विकेट लिया। रोहित कौशिका को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर कोच दीपक सिद्धू ने उन्हे सम्मानित किया।
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