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पात्र मतदाताओं से नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने की अपीलसंवाद न्यूज एजेंसीमवाना। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीके सिंह ने शनिवार को नवजीवन किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय मवाना और उच्च प्राथमिक विद्यालय किशोरपुर समेत विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से पुनरीक्षण अभियान की प्रगति, मतदाताओं से संपर्क और गणना प्रपत्रों की स्थिति की जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित न रहे।जिलाधिकारी ने बताया कि आलेख्य मतदाता सूची के अवलोकन के लिए 21 और 22 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ सुबह 10 से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे। मतदाता अपने नाम और विवरण की जांच कर सकेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर संशोधन के लिए बीएलओ से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि सभी नागरिक आलेख्य मतदाता सूची का अवलोकन कर अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें, ताकि निर्वाचन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी देहात अभिजीत कुमार, सीएमओ डॉ. रामप्रसाद, एसडीएम मवाना संतोष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।