Meerut News: आचार्य सौरभ सागर महाराज के जन्मदिवस पर रक्तदान किया

सरधना। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को पांडुकशिला रोड स्थित श्री विद्योदय तीर्थक्षेत्र निलय में 17वें विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 185 यूनिट रक्तदान किया गया।आयोजकों ने लोगों से रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाकर जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। शिविर के माध्यम से लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। शिविर के संयोजन में डॉ. ओमकुमार पुंडीर, संदीप शर्मा, विकास जैन, पंकज जैन, विनोद जैन, मानिक चंद जैन, उदय, ललित गुप्ता, संजीव पंवार, नितिन जैन, रक्षित गर्ग सहित अन्य लोग शामिल रहे।