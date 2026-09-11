Meerut News: भाजपा का सेवा संकल्प अभियान 17 से

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जिला उपाध्यक्ष सुशील चौहान ने बताया कि भाजपा सेवा संकल्प अभियान जन सेवा ही प्रभु सेवा चला रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलेगा। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित होगा। महीने भर में कुल 13 प्रमुख कार्यक्रम किए जाएंगे। अध्यक्ष अशोक कुमार सैनी ने अभियान का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य सेवा भाव को आचरण में उतारना है। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव धरातल पर सुनिश्चित करना है।0अभियान के पहले दिन 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम होगा। शाम 7:00 बजे प्रदेश के सभी बूथों पर दीप जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। किसान, महिलाएं, युवा, श्रमिक, छोटे व्यापारी और दिव्यांगजन अपने घरों में दीया जलाकर आभार व्यक्त करेंगे। इस बैठक में जिला मीडिया प्रभारी कुलदीप तोमर और मंडल महामंत्री राजकुमार सैनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।