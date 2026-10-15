Meerut News: भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष रवि चौधरी का दौराला में स्वागत

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दौराला। भाजपा ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने पर रवि चौधरी दौराला का बृहस्पतिवार को जोरदार स्वागत किया गया। एमएसबी इंटरनेशनल स्कूल और दौराला हाईवे पर किसान मिलन समारोह में उनका अभिनंदन किया गया। स्कूल में पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने उन्हें पटका पहनाकर नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। भराला ने उन्हें एबीवीपी से जुड़ा 20 साल पुराना भाजपा कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि रवि चौधरी ओबीसी वर्ग को पार्टी से जोड़ेंगे। इस मौके पर स्कूल निदेशक राजीव भारद्वाज भराला, मंडल अध्यक्ष धीर सिंह सैनी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान मिलन समारोह में पूर्व प्रधान मुन्नू जमालपुर और निदेशक मदनपाल सिंह ने रवि चौधरी को बुके भेंट किया। रवि चौधरी ने पार्टी नेतृत्व की नीतियों पर काम करने का संकल्प दोहराया।