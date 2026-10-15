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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   BJP leader Vinay Kurali joins SP; Akhilesh Yadav inducts him into the party.

Meerut News: भाजपा नेता विनय कुराली सपा में शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता

Thu, 15 Oct 2026 08:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:36 PM IST
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BJP leader Vinay Kurali joins SP; Akhilesh Yadav inducts him into the party.
जानीखुर्द। लखनऊ में सपा में शामिल होते विनय कुराली
जानीखुर्द (मेरठ)। भाजपा नेता विनय कुराली बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में सपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया।
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समाजवादी पार्टी के मेरठ जिलाध्यक्ष कर्मबीर गुनी भी उपस्थित थे। विनय कुराली का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। वह वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में मेरठ शहर सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। कुराली जानी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से वह भाजपा में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। चुनाव से पहले उनके सपा में शामिल होने से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सपा में शामिल होने के बाद विनय कुराली ने अपना बयान दिया।
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उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। कुराली ने अखिलेश यादव के नेतृत्व को भी सराहा। इन कारणों से ही उन्होंने पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। मेरठ जिलाध्यक्ष कर्मबीर गुनी ने इस अवसर पर अपनी बात रखी। गुनी ने कहा कि विनय कुराली के आने से संगठन मजबूत होगा। इससे मेरठ जिले में समाजवादी पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी।
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