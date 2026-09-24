Meerut News: भाजपा सरकार पर उत्पीड़न और खोखले वादों का आरोप

विज्ञापन

परीक्षितगढ़। नगर के रजवाडा फार्म हाउस में समाजवादी पार्टी ने सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन पूर्व विधायक योगेश वर्मा के नेतृत्व में हस्तिनापुर विधानसभा के दलित समाज का था। इसमें राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन मुख्य अतिथि रहे।सुमन ने भाजपा सरकार को दलित-मुस्लिमों का विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोगों को लड़ाकर राज कर रही है और भाईचारे के लिए खतरा है। उन्होंने दलित व मुस्लिम समाज के उत्पीड़न की बात कही। अफसरशाही भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। विकास के नाम पर खोखले वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हर वर्ग के हित में अनेक योजनाएं और विकास कार्य हुए थे। 2027 में दलित समाज सपा को वोट देकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा।पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने भाजपा सरकार पर दलितों व मुस्लिमों पर अत्याचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। थानों में इन्साफ नहीं मिल रहा और अपराध पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में नवंबर माह में आगरा में होने वाली दलित महापंचायत को सफल बनाने की अपील की। संचालन अजय सागर और अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कर्मवीर गुमी ने की। इस दौरान मुखिया गुर्जर, राजीव इंद्राज, राजन वर्मा, हिटलर त्यागी सहित कई नेता मौजूद रहे।