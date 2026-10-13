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Meerut News: एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति

Tue, 13 Oct 2026 08:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:33 PM IST
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BJP formulates strategy for MLC elections.
मवाना। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों और चुनावी रणनीति को गति देना शुरू कर दिया है। संपन्न हुई बैठक में भाजपा पदाधिकारियों ने सहभागिता कर चुनाव की तैयारियों, संगठन की सक्रियता और आपसी समन्वय पर विचार विमर्श किया।
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पालिका अध्यक्ष अखिल कौशिक के आवास पर हुई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं क्षेत्रीय मंत्री हरजिंद्र कौर की उपस्थिति में पदाधिकारियों ने एमएलसी चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। संगठन की भूमिका को रेखांकित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और जिला व नगर स्तर के पदाधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष बल दिया। बैठक में जिला मंत्री सुभाष दीक्षित, नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा, महामंत्री विकास सैन, उपाध्यक्ष मनीष शर्मा और नगर मंत्री नीटू पाल सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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