Meerut News: बहसूमा में पेड़ से टकराई बाइक, चालक की मौत

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बहसूमा। मवाना-बहसूमा मुख्य मार्ग पर डीपीएम पब्लिक स्कूल के सामने रविवार देर रात बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दीपांकर (50) गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएचसी हस्तिनापुर भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, शकुंतला कॉलोनी, हस्तिनापुर निवासी दीपांकर पुत्र खोकनचंद निवासी रविवार रात नहटौर, बिजनौर में आयोजित जागरण कार्यक्रम से बाइक से घर लौट रहे थे। डीपीएम स्कूल के सामने पहुंचते ही बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।जानकारी पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल को सीएचसी हस्तिनापुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक दीपांकर परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनके दो छोटे बच्चे हैं। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया।