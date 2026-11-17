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- डीडीओ के माध्यम से ही किसानों को दिया जाएगा जमीन का पैसा- बिजनौर, नजीबाबाद और चांदपुर में 1054 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगीसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिले में जमीन खरीदने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसी सप्ताह भूमि खरीद के लिए डीडीओ नामित किए जाने की तैयारी है। इनके नामित होते ही किसानों से जमीन के बैनामे कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिले में बिजनौर, नजीबाबाद और चांदपुर क्षेत्र में कुल 1054 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में किसानों से जमीन के बैनामे और सरकारी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक जमीन खरीद के लिए जरूरी धनराशि उपलब्ध होने के बाद डीडीओ नामित किए जाने की तैयारी है। डीडीओ की नियुक्ति के बाद किसानों से जमीन के बैनामे कराने का काम शुरू होगा।इस पूरी प्रक्रिया में डीडीओ की अहम भूमिका रहेगी। किसानों को जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजे की धनराशि भी डीडीओ के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के तहत पूरी की जा सकेगी।- 107 गांवों की जमीन खरीदने की योजना तैयारगंगा एक्सप्रेसवे जिले की तीन तहसीलों बिजनौर सदर, चांदपुर और नजीबाबाद के 109 गांवों से होकर गुजरेगा। जिले में इसकी लंबाई करीब 56 किलोमीटर होगी। पूर्व में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, 109 गांवों में से 107 गांवों में आपसी सहमति से जमीन खरीदने की योजना है। दो गांवों में भूमि खरीद से संबंधित प्रक्रिया अलग से पूरी की जानी है।- जमीन खरीद को 2100 करोड़ की धनराशि अवमुक्तजमीन की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से 2100 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है। इससे जमीन खरीद का रास्ता साफ हो गया है। अब डीडीओ के नामित होने के बाद किसानों से सीधे बैनामे शुरू हो सकेंगे।वर्जन :गंगा एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीन के बैनामे कराने की तैयारी है। जमीन खरीद के लिए डीडीओ नामित किए जाने हैं। उन्हीं के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। इसी सप्ताह डीडीओ नामित होने की तैयारी है। - आशीष सक्सेना, तहसीलदार, बिजनौर