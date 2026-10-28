बिजनौर: कोटद्वार रोड पर दर्दनाक हादसा: तारकोल से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौत; क्लीनर गंभीर
बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में कोटद्वार रोड पर तारकोल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में हाथरस निवासी चालक रविंद्र की मौत हो गई, जबकि अलीगढ़ निवासी क्लीनर गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया।
विस्तार
बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में कोटद्वार रोड पर मंगलवार देर रात तारकोल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में चालक रविंद्र निवासी हाथरस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि क्लीनर गौरव निवासी अलीगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर के नीचे दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला। घायल क्लीनर को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।
कोटद्वार की ओर जा रहा था टैंकर
जानकारी के अनुसार, टैंकर तारकोल लेकर हरिद्वार-काशीपुर सर्विस रोड से कोटद्वार की ओर जा रहा था। मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे जलालाबाद क्षेत्र में चक्कर रोड के पास टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चालक और क्लीनर टैंकर के नीचे दब गए।
यह भी पढ़ें: कोठी में चोरी: सोशल मीडिया पर प्यार, आधी रात को नगदी-जेवर लेकर फरार, प्रेमी ने रची साजिश; नौकरानी ने की वारदात
पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला
टैंकर पलटने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने राहत कार्य करते हुए टैंकर के नीचे दबे चालक और क्लीनर को बाहर निकाला। चालक रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गौरव गंभीर रूप से घायल था। उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा चालक का शव
पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि रात में टैंकर पलटने की सूचना मिली थी। हादसे में चालक की मौत हुई है। मौके पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।