बिजनौर: कोटद्वार रोड पर दर्दनाक हादसा: तारकोल से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौत; क्लीनर गंभीर

पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला

टैंकर पलटने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने राहत कार्य करते हुए टैंकर के नीचे दबे चालक और क्लीनर को बाहर निकाला। चालक रविंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गौरव गंभीर रूप से घायल था। उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।



पोस्टमार्टम के लिए भेजा चालक का शव

पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि रात में टैंकर पलटने की सूचना मिली थी। हादसे में चालक की मौत हुई है। मौके पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।