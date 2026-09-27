संशोधित:-भीम आर्मी छात्र सभा के पश्चिम प्रभारी शान मोहम्मद तीन माह के लिए जिला बदर

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संवाद न्यूज एजेंसीकिठौर(मेरठ)। गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत एडीएम प्रशासन ने भीम आर्मी छात्र सभा के पश्चिम प्रभारी शान मोहम्मद को तीन माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। वह किठौर के मोहल्ला मौसमखानी का रहने वाला है। किठौर पुलिस ने रविवार को शान मोहम्मद के घर पर नोटिस चस्पा किया और इस संबंध में मुनादी कराई। शान मोहम्मद कई वर्षों से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में छात्र नेता है। भीम आर्मी के संस्थापक सांसद चंद्रशेखर का बेहद करीबी माना जाता हैं।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आंदोलन के चलते शान मोहम्मद पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसके बाद पुलिस ने शान मोहम्मद के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। चालानी रिपोर्ट एडीएम प्रशासन कोर्ट में भेजी थी। एडीएम ने उसे गुंडा एक्ट में तीन महीने के लिए जिला बदर किया है। सीओ ने बताया कि एडीएम के आदेश पर मुनादी कराकर शान मोहम्मद के घर पर आदेश चस्पा कर दिया। यदि वह अब किठौर या जनपद में रहेगा तो गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा।उधर, शान मोहम्मद ने बताया कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन से डरी हुई है। उन्होंने हमेशा समाज हित के मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाया है। इसलिए छात्रों पर दमन की कार्रवाई की जा रही है। वह उच्च न्यायालय में रिट दायर करेंगे।