Meerut News: अतुल प्रधान ने भाजपा पर साधा निशाना, छात्राओं को बांटी साइकिल

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संवाद न्यू एजेंसीलावड़। अंदावली मार्ग पर दाताराम सैनी के खेत में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले विचार गोष्ठी आयोजित हुई। इसमें मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह भी शामिल था। विधायक अतुल प्रधान ने करीब एक हजार छात्राओं को साइकिल वितरित की। उन्होंने बताया कि अब तक कुल लगभग नौ हजार छात्राओं को साइकिलें दी जा चुकी हैं।विधायक अतुल प्रधान ने पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने महिलाओं के वायरल संवाद का जिक्र किया। प्रधान ने कहा कि वह इसे नहीं दोहराएंगे और कहेंगे, सामने वाले का नहीं भरोसा और सैनी समाज पर पूरा भरोसा। उन्होंने कोरोना काल में गरीबों को राशन बांटा था, जिसके बदले उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। अतुल प्रधान ने अपनी राजनीतिक वापसी की तुलना भगवान राम के 14 साल के वनवास से की। उन्होंने कहा कि सरधना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें 14 साल बाद आशीर्वाद देकर विधायक बनाया है।विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू-मुस्लिम की बात करती है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं होती। प्रधान ने कहा कि आज 500 रुपये का नोट लेकर बाजार निकलने पर पन्नी भरकर सब्जी तक नहीं आती। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई उन पर जातिवाद का आरोप लगाए या कोई अन्य आरोप, वह जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे।अतुल प्रधान ने कहा कि क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साइकिल वितरण का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा प्रदान करना है। कार्यक्रम में श्यामवीर, चरणसिंह, अमरपाल, पिंटू, बिट्टू, मोनू, दाताराम, विजयपाल, बाबर, विपिन, नितिन, सुरेंद्र, अंशुल, अरुण, मुरारी और विष्णु सहित कई लोग मौजूद रहे।