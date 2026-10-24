Meerut News: पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेरठ के खिलाड़ियों ने जीते पदक
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:40 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:40 PM IST
विज्ञापन
मेरठ। गाजियाबाद के मुरादनगर में 23 से 25 अक्तूबर तक उत्तर प्रदेश पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में दूसरे दिन भी मेरठ के खिलाड़ियों ने पदक जीते। इसमें प्रत्युषा ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में 75 किलोग्राम वेट लिफ्ट कर स्वर्ण पदक जीता। तनुषा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में 70 किलोग्राम वेट उठाकर रजत पदक जीता। जूनियर वर्ग में मीनू ने 76 किलोग्राम वर्ग में 42.5 किलोग्राम वेट लिफ्ट कर रजत पदक जीता। खिलाड़ियों के पदक जीतने पर पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव सत्य प्रकाश राघव, अध्यक्ष सरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, धीरज सिंह, पवन भार्गव, अनुभव कोचर आदि ने बधाई दी। संवाद
विज्ञापन