Meerut News: दौड़ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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सरधना। गांव ईकड़ी में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 3000, 1600, 800 और 400 मीटर दौड़ में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि पंडित आदेश फौजी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। 3000 मीटर दौड़ में विवेक ने नौ मिनट 10 सेकंड का समय निकालकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1600 मीटर में कपिल ने चार मिनट 40 सेकंड के समय के साथ बाजी मारी। वहीं 800 मीटर दौड़ में राजू और 400 मीटर में श्याम प्रथम रहे। प्रतियोगिता के आयोजक यश शर्मा और हर्ष शर्मा रहे। इस दौरान पवन त्यागी, प्रदीप शर्मा, योगेश गोस्वामी, आदेश कसाना, अभय, वंश, काशी, गुरमीत और कुणाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।