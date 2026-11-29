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पीड़िता ने बताया कि 26 नवंबर को दोपहर पड़ोस में रहने वाले युवक उसके घर में जबरन घुस आए। आरोप है कि तीनों ने रंजिश के चलते उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट और अभद्रता की। महिला का कहना है कि शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे आरोपियों से बचाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना के दो दिन बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। सीओ शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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सरधना। अटेरना गांव में रंजिश को लेकर तीन लोगों पर घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने आरोपियों पर लाठी-डंडों से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।