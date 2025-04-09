Meerut News: घर में घुसकर मारपीट, पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:02 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:02 AM IST
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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव अजराड़ा में घर में घुसकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे अजराड़ा निवासी इमदाद अपनी गाड़ी गेट पर खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान बाबर बाइक पर सवार होकर आया और गाली-गलौज करने लगा। जब उन्होंने उसे गाली देने से मना किया तो वह भुगत लेने की धमकी देते हुए चला गया। कुछ देर बाद ही आरोपी बाबर, राशिद, नवेद, जावेद और समीर साथ उसके घर में घुस आया और लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी गाली-गलौज करते हुए वहां से चले गए। इस तरह हुए हमले से वह और उसका परिवार सहम गया। पीड़ित ने थाना मुंडाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी।
सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे अजराड़ा निवासी इमदाद अपनी गाड़ी गेट पर खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान बाबर बाइक पर सवार होकर आया और गाली-गलौज करने लगा। जब उन्होंने उसे गाली देने से मना किया तो वह भुगत लेने की धमकी देते हुए चला गया। कुछ देर बाद ही आरोपी बाबर, राशिद, नवेद, जावेद और समीर साथ उसके घर में घुस आया और लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी गाली-गलौज करते हुए वहां से चले गए। इस तरह हुए हमले से वह और उसका परिवार सहम गया। पीड़ित ने थाना मुंडाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी।
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सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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