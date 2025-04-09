विज्ञापन

मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे अजराड़ा निवासी इमदाद अपनी गाड़ी गेट पर खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान बाबर बाइक पर सवार होकर आया और गाली-गलौज करने लगा। जब उन्होंने उसे गाली देने से मना किया तो वह भुगत लेने की धमकी देते हुए चला गया। कुछ देर बाद ही आरोपी बाबर, राशिद, नवेद, जावेद और समीर साथ उसके घर में घुस आया और लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी गाली-गलौज करते हुए वहां से चले गए। इस तरह हुए हमले से वह और उसका परिवार सहम गया। पीड़ित ने थाना मुंडाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।