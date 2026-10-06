Meerut News: नगर निगम में आसपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

फोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर की समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। आसपा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष चरण सिंह एडवोकेट और शहर विधानसभा प्रभारी बदर अली के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय में पहुंचे।बदर अली ने बताया कि लिसाड़ी गेट चौपले से कमेले पुल तक सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है। आम जनता का चलना दुभर हो गया है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्याओं को कोई समाधान नहीं हुआ। वार्ड नंबर 85 के अहमद नगर, रॉयल मेडिकल स्टोर आदि जगहों पर जलभराव की स्थिति है। इस कारण क्षेत्र में बीमारी फैल रही हैं। न्यू इस्लामनगर में भी गलियां खराब हो चुकी है। गलियों में पानी भरा रहता है। इस कारण क्षेत्र के लोग परेशान है। इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर नगर निगम के जलकल विभाग के अधिशासी और अवर अभियंता को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द कार्य कराने की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।