Meerut News: 16 दिन बाद आशाओं का धरना समाप्त, ज्ञापन सौपा

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त्योहारों को देखते हुए लिया निर्णयमुख्यमंत्री के नाम सीएचसी पर सौंपा ज्ञापनसंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मानदेय और नियमित वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर 16 दिन से धरने पर बैठीं आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदर्शन समाप्त कर दिया।भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने धरनास्थल पर पहुंचकर आशाओं को समर्थन दिया। संगठन के आश्वासन के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने फिलहाल धरना स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सीएचसी के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वीरेंद्र सिंह को सौंपा गया।क्षेत्र के विभिन्न गांवों की आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रही थीं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बेहद कम है। महंगाई के दौर में इतने कम पैसे में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अन्य कर्मचारियों की तरह नियमित मासिक वेतन देने की मांग उठाई।शनिवार को भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव राणा पदाधिकारियों के साथ धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन समाज के अन्य वर्गों को भी उनके समर्थन में आगे आना चाहिए। राजीव राणा ने सरकार से आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके समर्थन में आंदोलन करेगा।उन्होंने त्योहारों को देखते हुए आशा कार्यकर्ताओं से कुछ समय के लिए धरना समाप्त करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, जिसमें संगठन पूरी तरह सहयोग करेगा। संगठन के समर्थन और आश्वासन के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने फिलहाल धरना समाप्त कर दिया।इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीएचसी प्रभारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वीरेंद्र सिंह ने ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा कि वह आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और उनकी मांगों को जायज मानते हैं। ज्ञापन को उच्चाधिकारियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय सचिव भूमेश कुमार सोम, यज्ञदत्त शर्मा, विजेंद्र त्यागी, सुशील त्यागी, अरुण सोम, इलियास अब्बासी, सत्येंद्र सोम, मोहम्मद साबिर, राजा ठाकुर, हनीफ राणा शामिल रहे।