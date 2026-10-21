फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Asha workers' protest in Sardhana enters its 15th day

Meerut News: सरधना में आशा कार्यकर्ताओं का 15 दिन से धरना जारी

Wed, 21 Oct 2026 07:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
Asha workers' protest in Sardhana enters its 15th day
सरधना। मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं और आशा
सरधना। मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों का अनिश्चितकालीन धरना करीब 15 दिनों से जारी है। यह धरना सरधना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला विंग के सामने चल रहा है। मांगों पर ठोस निर्णय न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आशा कार्यकर्ता वर्ष 2006 से स्वास्थ्य योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, पर महंगाई के अनुरूप भुगतान नहीं बढ़ा। कार्य बहिष्कार के कारण संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उनकी प्रमुख मांगों में संस्थागत प्रसव पर प्रोत्साहन राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये करना शामिल है। एचबीएनसी विजिट का भुगतान 40 रुपये से 75 रुपये करने और 5जी स्मार्टफोन व इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी उपलब्ध कराने की भी मांग है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार और धरना जारी रहेगा। धरने में साईस्ता, पिंकी, अनीता, नौशाबा, ममता, पुष्पा, रिंकी, शिखा, सुधा, कविता, प्रमिता, नीशू, रीना, पूनम और सुमन सहित अन्य आशा कार्यकर्ता शामिल रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed