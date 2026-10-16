Meerut News: पूंछ में आग लगाते ही हनुमान जी ने कर दिया लंका दहन

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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। सर श्रीराम इंटर कॉलेज के खेल मैदान में चल रही रामलीला में शनिवार को अक्षय कुमार वध और लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने शानदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लंका दहन के दृश्य के दौरान मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।रामलीला में दिखाया गया कि माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट करने के बाद वह वाटिका में फल खाते हैं और पेड़ों को उजाड़ देते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजता है। हनुमान से युद्ध के दौरान अक्षय कुमार मारा जाता है। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है।रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाती है। इसके बाद हनुमान पूरी लंका में आग लगा देते हैं। सोने की लंका को जलते देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। कलाकारों ने संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रसंग को जीवंत बना दिया।रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ओंकार सिंह, भूपेंद्र सिंह ने बताया कि रामलीला के माध्यम से लोगों को भगवान श्रीराम के आदर्शों, धर्म और सत्य की शक्ति से परिचित कराया जा रहा है।