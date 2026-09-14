फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Arya Samaj raises its voice regarding the naming of Noida Airport.

Meerut News: नोएडा एयरपोर्ट के नामकरण को आर्य समाज ने उठाई आवाज

Mon, 14 Sep 2026 09:28 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 09:28 PM IST
विज्ञापन
Arya Samaj raises its voice regarding the naming of Noida Airport.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर आर्य समाज मंडौरा ने भी आवाज उठाई है। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम तहसीलदार सरधना को ज्ञापन सौंपकर एयरपोर्ट का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखने की मांग की।

ज्ञापन में आर्य समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण किया जाना उनके विचारों और योगदान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। पदाधिकारियों ने बताया कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नामकरण संघर्ष समिति के आह्वान पर एयरपोर्ट के नामकरण की मांग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। 22 अगस्त को आयोजित आर्य धर्म संसद में समिति के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार आर्य ने नोएडा एयरपोर्ट का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। ज्ञापन देने वालों में प्रधान इंद्रपाल आर्य, संरक्षक वेदव्रत आर्य, मंत्री नवीन कुमार और रामकुमार आर्य आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed