Meerut News: नवरात्र और दशहरा पर शांति बनाए रखने की अपील

सरधना। आगामी नवरात्र और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शुक्रवार शाम सरधना थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बैठक में मौजूद गणमान्य लोगों से त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।थाना प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि त्योहार समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। सभी लोगों को मिल-जुलकर त्योहार मनाने चाहिए, ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। उन्होंने गणमान्य लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक संदेशों और अफवाहों को बिना पुष्टि के आगे न बढ़ाएं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या विवाद की स्थिति सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस दौरान सूर्यदेव त्यागी, मलखान सैनी, ऐनुद्दीन शाह, पंकज जैन, ललित गुप्ता, नवीन त्यागी, शाहवेज अंसारी, शानू जैन, पिंकी सोम, सुहेल कुरैशी आदि शामिल रहे।