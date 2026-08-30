अंकित बालियान हत्याकांड: कोर्ट में गोली... गाने पर विवाद, महिला सिंगर की आवाज को लेकर हुआ था सबसे पहला झगड़ा

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बंतीखेड़ा गांव में कबड्डी के दौरान चोट लग जाने के कारण खेल की दुनिया से बाहर हुए अंकित ने मॉडलिंग और फिटनेस की दुनिया चुनी। संघर्ष शुरू हुआ तो हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और करनाल की म्यूजिक कंपनियों के चक्कर लगाने पड़े। अधिकतर मामलों में कंपनियां कलाकारों से तैयार गाने खरीदकर रिलीज करती है। चर्चित गाना कोर्ट में गोली... में भी यही हुआ था। विज्ञापन

बंतीखेड़ा गांव में कबड्डी के दौरान चोट लग जाने के कारण खेल की दुनिया से बाहर हुए अंकित ने मॉडलिंग और फिटनेस की दुनिया चुनी। संघर्ष शुरू हुआ तो हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और करनाल की म्यूजिक कंपनियों के चक्कर लगाने पड़े। अधिकतर मामलों में कंपनियां कलाकारों से तैयार गाने खरीदकर रिलीज करती है। चर्चित गाना कोर्ट में गोली... में भी यही हुआ था। निर्माता और मॉडल अंकित बालियान ने कोर्ट में गोली...गाना हरियाणा के सिंगर राहुल पूठी से डेढ़ लाख रुपये में खरीदा था। बजट लगाकर गाना तैयार किया और इसे वत्स कंपनी के माध्यम से रिलीज किया गया। मूल गाने में राहुल के साथ महिला गायिका रिंकल योगी की आवाज थी लेकिन गाना आशु ट्विंकल की आवाज में रिलीज हुआ था। महिला सिंगर की आवाज बदले जाने को लेकर कलाकारों के बीच मनमुटाव भी हुआ था।

अंकित ने बजट लगाने के लिए गाने की तलाश शुरू की तो कंपनी संचालक गुलशन शर्मा के माध्यम से गायक राहुल पूठी से संपर्क किया। खुद अपने इंटरव्यू में राहुल ने खुलासा किया था कि लोहारू की तरफ वाले दोस्तों के साथ बैठकर यह गाना बनाया और रिंकल के साथ गाकर ऑडियो बना लिया।



बाद में गुलशन को यह गाना पसंद आया, उन्होंने ही बताया था कि अंकित बजट लगाएगा और एक्ट करेगा। दावा किया था कि करीब डेढ़ लाख रुपये में इस गाने की ऑडियो दी गई थी।

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महिला सिंगर की आवाज बदलने पर विवाद

असल में राहुल पूठी ने ऑडियो रिंकल योगी के साथ तैयार किया था लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो यह आशु ट्विंकल की आवाज थी। इस पर कलाकारों और कंपनी के बीच मनमुटाव रहा। इस बात का खुलासा कभी नहीं हुआ कि महिला सिंगर की आवाज किसके कहने पर बदली गई थी।

मुकुंदपुर से जाकर बंतीखेड़ा में बसा परिवार

बंतीखेड़ा जागलान खाप का गांव है। मुजफ्फरनगर में जसोई और शामली में बंतीखेड़ा में ही इस खाप के परिवार रहते हैं। अंकित बालियान का परिवार मूल रूप से मुजफ्फरनगर के मुकुंदपुर गांव का रहने वाला है और करीब 80 साल पहले परिवार के लोग बंतीखेड़ा में जाकर रहने लगे थे।

बरवाला गांव के परिवार भी बंतीखेड़ा में रहते हैं। बंतीखेड़ा ग्राम प्रधान पुनीत चौधरी का कहना है कि अंकित की हत्या से पूरे गांव में गम है। उनका परिवार मुकुंदपुर से आकर बंतीखेड़ा में बस गया था।

रोहिणी से पहले यहां हुई थी कोर्ट रूम में हत्या

दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई हत्या को गाना का आधार बताया जाता रहा। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि इसी वजह से अंकित की हत्या की गई। इसी तरह की वारदात मुजफ्फरनगर के कोर्ट में हो चुकी है। 16 फरवरी 2015 को गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी को सुनवाई के लिए पेशी पर लाया गया था, इसी दौरान कोर्ट रूम में उसकी हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता के वेश में आए हमलावरों ने गोली चलाकर वारदात अंजाम दी थी।

शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या

शामली शहर के बीच आर्यपुरी नाला पटरी पर कोतवाली के नजदीक बुधवार की देर शाम करीब 6:45 बजे बाइक से आए चार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हरियाणवी सिंगर व एक्टर अंकित बालियान (35) की हत्या कर दी। बावरी क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा निवासी अंकित के जिम से बाहर निकलते के बाद गाड़ी में बैठते ही हमला किया गया। अंकित के सिर, छाती और पेट में नौ गोलियां लगी थीं।





हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। अंकित बालियान पिछले कुछ समय से हरियाणा के सोनीपत में रहे थे। पिछले करीब छह माह से वह शामली के अपने गांव में परिवार के साथ रह रहे थे। वह जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वार्ड तीन से संभावित प्रत्याशी के पोस्टर भी लगा दिए थे।





जिम में आई कॉल पर हुई बहस, बाहर निकलते ही मार दी गोली

बुधवार की शाम को अंकित अपनी स्कार्पियो से गांव से नाला पटरी आर्यपुरी स्थित जिम गए थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि जिम में अंकित को किसी ने फोन किया था। कॉल करने वाले से अंकित की तीखी बहस हुई थी।



