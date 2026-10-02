Meerut News: अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की पहल
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:01 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:01 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। नगर पालिका द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र में एक सप्ताह तक चलने वाले विशेष जन कल्याणकारी एवं लाभकारी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है।
शिविर के दूसरे दिन विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा गया। नगर पालिका कर्मचारी राहुल कुमार ने बताया कि स्वरोजगार व आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आठ लोगों ने लोन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। वहीं पशुपालन विभाग के डॉ. हर्षवर्धन के अनुसार 31 ग्रामीणों ने पशुओं की बीमारियों से संबंधित समस्याएं दर्ज कराईं, जिनका निशुल्क परामर्श व दवाइयां प्रदान कर समाधान किया गया। कर विभाग के दीपक कुमार ने बताया कि बकाया कर पर विशेष ब्याज छूट योजना का लाभ उठाते हुए 27 लोगों ने अपना बकाया कर जमा कराया। आंगनबाड़ी विभाग की सुपरवाइजर प्रीति ने महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य व महिला सशक्तीकरण के प्रति जागरुक किया तथा पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का भी मौके पर ही निस्तारण किया गया।
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मवाना। नगर पालिका द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र में एक सप्ताह तक चलने वाले विशेष जन कल्याणकारी एवं लाभकारी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है।
शिविर के दूसरे दिन विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा गया। नगर पालिका कर्मचारी राहुल कुमार ने बताया कि स्वरोजगार व आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आठ लोगों ने लोन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। वहीं पशुपालन विभाग के डॉ. हर्षवर्धन के अनुसार 31 ग्रामीणों ने पशुओं की बीमारियों से संबंधित समस्याएं दर्ज कराईं, जिनका निशुल्क परामर्श व दवाइयां प्रदान कर समाधान किया गया। कर विभाग के दीपक कुमार ने बताया कि बकाया कर पर विशेष ब्याज छूट योजना का लाभ उठाते हुए 27 लोगों ने अपना बकाया कर जमा कराया। आंगनबाड़ी विभाग की सुपरवाइजर प्रीति ने महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य व महिला सशक्तीकरण के प्रति जागरुक किया तथा पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का भी मौके पर ही निस्तारण किया गया।
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