विज्ञापन

मवाना। भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत एएस इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने मतदान के महत्व व लोकतंत्र की मजबूती का संदेश दिया। शालू ने प्रथम, राधा ने द्वितीय और यशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। यह आयोजन जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार व अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजयवर्धन तोमर के निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने युवाओं को लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की जानकारी दी। 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्तूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराने की अपील की।