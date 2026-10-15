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Meerut News: मारपीट में घायल का आरोप, मेडिकल रिपोर्ट में लापरवाही

Thu, 15 Oct 2026 08:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:44 PM IST
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Allegations of negligence in medical report for victim injured in assault
सरधना। तहसील रोड निवासी समीना मारपीट में घायल हुई थी। उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में लापरवाही का आरोप लगाया है। समीना के अनुसार, चिकित्सक ने सिर की गंभीर चोट को हल्की चोट दिखाया। इस कारण उसे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में समस्या आ रही है। बीते 13 तारीख को मकान बंटवारे के विवाद में नवाबगढ़ी में उसके साथ मारपीट हुई थी। इसमें उसके सिर पर चार टांके लगे थे। बृहस्पतिवार को समीना ने सीएचसी से मेडिकल रिपोर्ट की प्रतिलिपि मांगी। कर्मचारियों ने उसे प्रतिलिपि देने से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने अब उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है।
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