Meerut News: पिज्जा में कॉकरोच मिलने का आरोप, एफएसएसएआई से शिकायत
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:29 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:29 PM IST
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मवाना। मवाना पुलिस चौकी के पास एक दुकान में पिज्जा में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। ग्राहक दीपू शर्मा ने इस घटना का फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दीपू शर्मा के अनुसार, रविवार रात वह एक दुकान पर अपने दोस्तों के साथ पिज्जा खाने गए थे। इसी दौरान पिज्जा में कॉकरोच दिखाई दिया। खाने में कीड़ा मिलने पर उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताया और कहा कि ध्यान न जाने पर कोई इसे अनजाने में खा सकता था, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता। उन्होंने इसकी शिकायत एफएसएसएआई के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई है। उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।
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