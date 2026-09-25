Meerut News: मकान की दीवार और बरामदा गिराने का आरोप, मां-बेटे से मारपीट

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। आलमगीरपुर फरीदपुर गांव में आवासीय पट्टे पर बने मकान की दीवार और बरामदा गिराने तथा विरोध करने पर मां-बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने चार लोगों के खिलाफ सरधना थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।गांव निवासी सुदेश ने तहरीर में बताया कि पति की मृत्यु के बाद उनके पिता महेंद्र सिंह उन्हें अपने साथ ले आए थे। पिता को आवंटित 100 वर्गगज का आवासीय पट्टा उन्हें रहने के लिए दे दिया था। वह पिछले 22 वर्षों से इसी प्लॉट पर रह रही हैं। वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस जमीन पर उनका मकान बनवाया गया था।सुदेश का आरोप है कि 23 सितंबर की सुबह करीब परिवार के सदस्य उनके मकान पर पहुंचे। आरोपियों ने मकान की उत्तरी दिशा की दीवार और बरामदा गिरा दिया। विरोध करने पर उनके और बेटे अर्जुन के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मां-बेटे को जबरन घर में बंद कर दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गईं। तबीयत में कुछ सुधार होने पर शुक्रवार को वह थाने पहुंचीं और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।